شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تطلق خدمة الموافقات الإلكترونية لمشروع العلاج 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة المحامين عن إطلاق الموافقات الإلكترونية لمشروع العلاج 2022 لتوفير الوقت والجهد للمحامين، مشيرة إلى أن مواعيد العمل بالموافقات الإلكترونية طوال أيام الأسبوع من الساعة (9 ص: 5 م) .

وأضافت نقابة المحامين أن المستندات المطلوبة لتلقي الخدمة تتضمن روشتة من الطبيب المعالج موضح بها الإجراءات الطبية المطلوبة، وكارنية مشروع العلاج الخاص بالمستفيد، وتحديد الجهة العلاجية المراد عمل الإجراء الطبي بها والفرع بالتحديد والمحافظة الموجود بها جهة العلاج.

وأشارت إلى أن أرقام الواتس آب المخصصة للموافقات الإلكترونية لمشروع العلاج 2022 سيتم الإعلان عنها لاحقًا، مضيفة أنه يجب استخدام رقم واتساب واحد فقط من الأرقام المذكورة أعلاه، والإرسال على أكثر من رقم يعرضك لإلغاء الطلب.

وأوضحت الإجراءات بعد الحصول على الموافقة، مضيفة أنه بعد إرسال رسالة الواتس آب إلى إدارة الخطابات موضح بها ما تم سرده سابقًا يعاد إرسال الموافقة على نفس الرقم المرسل، ويتم التوجه بها إلى الجهة العلاجية المحددة وسيقوم استقبال المركز بطبع الخطاب وصورة البطاقة العلاجية للعضو ويقوم العضو بالتوقيع على صورة الخطاب بالمركز معترفًا بقيامه بأداء الخدمة كاملة، وأن صلاحية خطابات العلاج بكافة أنواعها سارية في خلال شهر إصدار الخطاب.

ونوهت نقابة المحامين الى أنه في حالة انتهاء صلاحية الخطاب أو لتغيير الجهة العلاجية أو أي سبب مما يتحتم عليه تغيير الخطاب يتم التوجه لمقر النقابة العامة أو النقابة الفرعية بعد طبع الخطاب من على الواتساب، وضرورة الذهاب إلى مقر المركز العلاجي أو المستشفى المدونة بالخطاب وإحضار إفادة بعدم استخدام الخطاب مختوم من قبل الحهة العلاجية، وأنه يتم إرسال الخطاب المراد إلغائه أو تعديله مختوم من الجهة العلاجية وصورة من البطاقة العلاجية للعضو أو المستفيد لإدارة المراجعة لتسجيل الخطاب للتأكد من عدم تكرار استخدام الخطاب.

وتابعت:" بالنسبة للنقابة العامة لابد من وجود طاقم بغرفة إصدار الخطابات لاستقبال الحالات التي لا تملك التعامل بخدمة الواتساب بالنقابة العامة،بالنسبة للنقابات الفرعية يقوم الموظف بالتواصل مع النقابة العامة بالواتساب، ويقوم بعد ذلك بطبع الخطاب وتسليمه للعضو ويقتصر دور موظف الفرعية على الطباعة فقط".