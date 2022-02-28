أغرقوهم في "جردل مياه".. إحالة المتهمين بقتل أطفالهم الثلاثة في المرج للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، الإثنين، بإحالة عامل وزوجتيه لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم بتهمة قتل ثلاثة أطفال من زوجته الأولى وهي القضية المعروفة بـ"مذبحة المرج".

وكشف قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 19883 لسنه 2019 جنايات المرج، قيام المتهمين، "إيمان. ز" 32 سنة، عاملة و"أ. ع" 33 سنة عاطل، و"ه.م" 50 سنة ربة منزل، بقتل أطفاله الثلاثة، أبناء المتهمين الأولى والثاني عمدا مع سبق الإصرار، بأن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض إناء "بلاستيكي" مملوء بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم مما أودي بحياتهم.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم دائم التعدي على كلتا زوجتيه ويقوم بإيذاء زوجته الثانية "إيمان" جسديًا، محدثًا بها العديد من الإصابات المختلفة بأنحاء الجسم، ونتج عن تلك الزيجة إنجابهم طفلتين، وأنه دائم الاتهام لزوجته بسوء سلوكها وشكه في نسب الطفلتين وحدث بينهما العديد من الخلافات التي كانت تنتهي بالتعدي عليها وتقييدها داخل المنزل.

وأشارت التحريات قيام المتهم بإجبار زوجته الثانية، بإزهاق روحهم عن طريق وضعهم داخل إناء بلاستيكي مملوء بالمياه أعدته زوجته الأولى، والتي كانت تقوم بتصوير الواقعة بواسطة هاتف محمول خاص به، وتخلص منهما بأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة المرج.