خارطة طريق.. برلماني يشيد بحديث السيسي خلال تدشين مشروع تنمية الأسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

علَّق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على الرسائل العديدة التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال تدشين المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدًا أنها بمثابة خارطة طريق لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل مصر.

وقال رضوان، في بيان له اليوم الإثنين، إن حديث الرئيس السيسي يجب أن يكون منهجاً ودستور عمل لـ100 مليون مصري سواء بالنسبة للقيادات داخل جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والبرلمانية والدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني.. وغيرها من المؤسسات أو لجميع المواطنين.

وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الجميع بأن يستوعبوا كل كلمة جاءت في حديث الرئيس السيسي الذي عبر فيه بكل الصدق والأمانة عن جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي كان واضحاً وصريحاً للغاية كعادته دائماً.

وحذر رضوان من استمرار أزمة ارتفاع معدلات النمو السكاني في مصر، مؤكداً أن أزمة الانفجار السكاني الكبير من أخطر المشكلات والأزمات التي تواجه الدولة المصرية، مؤكداً أن حل هذه الأزمة يبدأ من المواطن المصري أولاً الذي يجب أن يدرك خطورة هذه الأزمة على الأجيال القادمة وعلى معدلات التنمية والاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن أزمة الانفجار السكاني هي مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة، مطالباً بوضع حلول غير تقليدية لحل هذه الأزمة حتى لو تطلب الأمر وجود تشريع لحل هذه الأزمة التي تتزايد وبحدة سنوياً.

ولفت النائب إلى أن استمرار الانفجار السكاني بمعدلاته الحالية ستكون فيه خطورة كبيرة على الجميع وسوف يؤدي إلى مخاطر وخيمة على حياة كل المصريين، موضحًا أن الانفجار السكاني سيؤدي إلى العديد من المشكلات والأزمات الكبيرة في التعليم والصحة والغذاء.

ونوه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بأن الانفجار السكاني سوف يلتهم جميع جهود الإصلاح الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والمرض وانخفاض مستوى معيشة المواطنين وعدم قدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم من كل شيء؛ بما فيها المأكل والملبس واحتياجات مواجهة مشكلات الصحة والتعليم.. وغيرها من متطلبات المعيشة للمواطنين.