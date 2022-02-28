وكيل "دينية النواب": الإسراء والمعراج معجزة ثابتة في وجدان الأمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور أسامة العبد، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الإسراء والمعراج من أعظم وأهم معجزات النبي صلى الله عليه وسلن، وهي ثابتة راسخة في وجدان الأمة، ومؤكدة في القرآن الكريم بسورة الإسراء.

وأوضح العبد، في بيان له، الاثنين، أن معجزة الإسراء و المعراج، كانت تعزيةً للنبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت بعد وفاة السيدة خديجة ووفاة عمِّه أبي طالب، وكلاهما كان نصيرًا للنبيِّ ومنافحًا عنه، فكانت تكريمًا وتشريفًا وتسرية عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشار أستاذ الفقه المقارن، إلى أن معجزة الإسراء والمعراج بها درس عظيم هو ترقُّب الفرج في كل شدة، لأنَّ المحنَ تتبعها المِنحُ.

وقدم الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، خالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بذكرى الإسراء والمعراج، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.

ودعا وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.