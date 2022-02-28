الطعن الأول.. أحمد سليمان وآخرون يطعنون على انتخابات الزمالك أمام القضاء الإداري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تقدم اللواء أحمد سليمان، والمهندس هشام نصر، وآخرون بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، على نتيجة انتخابات نادي الزمالك، التي أقيمت يوم 11 فبراير الماضي، والتي أسفرت على فوز مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك.

وأوضح الطعن أن إجراءات الانتخابات، شابتها مخالفات جسمية في إجراء الجمعية العمومية قبل وبعد بدء عملية التصويت.

وتابعوا في طعونهم أن مرتضى منصور، استغل الدعاية بما يخالف القانون، كما قدموا حافظة مستندات وفلاشه بالانتهاكات في إجراءات الجمعية العمومية، ومخالفات صارخة أثناء التصويت على مجلس إدارة نادي الزمالك.

وحقق المستشار مرتضى منصور، الفوز برئاسة نادي الزمالك، في الولاية الثالثة على التوالي، بعد منافسة شرسة بينه وبين أحمد سليمان، الذي كان مرشحا على نفس المنصب، وحسمها بفارق حوالي 5 آلاف صوت.