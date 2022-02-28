الامم المتحدة : اندلاع نزاع نووي فكرة “لا يمكن تصورها”

اسماعيل عبد الحي -

أكد المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك الأحد لوكالة فرانس برس أن اندلاع نزاع نووي فكرة “لا يمكن تصورها”، وذلك بعدما قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع قوة الردع النووي لبلاده في حال تأهب.

وقال المتحدث ردا على سؤال عن موقف الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش على قرار الرئيس الروسي، “مجرد التفكير في نزاع نووي هو ببساطة أمر لا يمكن تصوره”.

وأثار قرار الرئيس الروسي تنديد الكثير من الدول، وخصوصا الولايات المتحدة التي دانت تصعيدا “مرفوضا”، فيما وصف حلف شمال الاطلسي سلوك موسكو بأنه “غير مسؤول”.

واعتبر خبراء أن التصريحات الروسية تندرج في إطار “حرب نفسية” على الخصم، مؤكدين أن هذه الأسلحة النووية لن يتم استخدامها.

لكن بعض هؤلاء الخبراء اعتبروا قبل بدء الحرب أن روسيا لن تعمد إلى اجتياح اوكرانيا على نطاق واسع.