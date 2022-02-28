بعد العقوبات الغربية على روسيا.. بوتين يصف الغرب بـ "إمبراطورية الكذب"

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين اجتماعا حكوميا حول العقوبات الغربية التي تفرض على روسيا، والتي شملت البنك المركزي الروسي.

وفي بداية الاجتماع دعا الرئيس الروسي لمناقشة العقوبات التي تفرضها الدول الغربية ضد روسيا، واصفا الغرب بأنه "إمبراطورية الكذب"

وقال بوتين: "لقد دعوتكم للحديث عن القضايا المتعلقة بالاقتصاد والتمويل، وبالطبع العقوبات التي يفرضها علينا ما يسمى بالمجتمع الغربي، هذه إمبراطورية الأكاذيب، التي تعمل على فرض عقوبات ضد بلدنا".

ووفقا للمتحدت باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف فإن الرئيس الروسي أوعز للحكومة الروسية للإبقاء على جميع معدلات الفائدة في القروض الممنوحة كما هي، أي أن القروض التي منحها قبل 28 فبراير 2022 لن تتم تعديل معدل الفائدة.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي ووزارة المالية في روسيا مجموعة من الإجراءات التاريخية غير المسبوقة لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد، في ظل العقوبات الغربية "الشديدة".

وقرر البنك المركزي الروسي، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20% سنويا، في ظل الضغوطات التي تتعرض لها العملة الروسية الروبل. وقال المركزي الروسي إن القرار جاء لدعم العملة الروسية الروبل وتوفير الاستقرار المالي في روسيا وحماية ودائع المواطنين الروس.