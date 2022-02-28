واشنطن تحظر بمفعول فوري أي تعامل مع البنك المركزي الروسي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة حظرت الإثنين بمفعول فوري أي تعامل مع البنك المركزي الروسي، في عقوبات غير مسبوقة بشدتها بالتنسيق مع عدد من حلفاء واشنطن وذلك ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان إن هذا "القرار له تأثير بشل حركة كل الأصول التي يملكها البنك المركزي الروسي في الولايات المتحدة" ما سيحد بقوة من قدرة موسكو على الدفاع عن عملتها ودعم اقتصادها.
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