المجر تفتح أبوابها أمام اللاجئين الأوكرانيين

توجه مجريون إلى الحدود مع أوكرانيا في عطلة نهاية الأسبوع لمساندة اللاجئين الذين دفعهم الغزو الروسي إلى مغادرة بلادهم، حاملين أطباق الغولاش الساخن أو ليعرضوا استضافتهم أو لمجرد الاعراب عن مواساتهم.

حتى رئيس الوزراء فيكتور أوربان المعروف بسياسته المناهضة للهجرة، توجه إلى الحدود وخفف من القواعد الصارمة للجوء في البلاد.

قال يانوس مولنار إنه "واجب أخلاقي"، بينما كان يقف عند معبر تيزابيتش الحدودي حاملا لافتة كُتب عليها باللغة الأوكرانية لتقديم المأوى "لأولئك الذين عايشوا الجحيم".

وقال مولنار البالغ من العمر 50 عاما لوكالة فرانس برس "لدي ثلاث غرف فارغة في المنزل".

ولم يطل انتظاره. سيستضيف مجموعة من الأوكرانيين قدمت من المناطق المنكوبة في شرق البلاد، معربة عن امتنانها لهذه المساعدة بعد رحلة طويلة وشاقة بالقطار.

وفي بلدة حدودية أخرى، يقول جاكوب سونتر شيرغبا، القادم من خاركيف، "كانت الرحلة مروعة" من ثاني مدن أوكرانيا حيث احتدم القتال.

ويضيف هذا النيجيري البالغ من العمر 39 عامًا الذي اصطحب زوجته الأوكرانية وابنتهما البالغة من العمر عامًا واحدًا "سنذهب إلى أي بلد يرغب في استقبالنا".

ودخل أكثر من 70 ألف شخص المجر منذ بدء الهجوم الروسي الخميس، بحسب الشرطة. وسرعان ما تحرك المواطنون وكذلك الجمعيات الخيرية ورؤساء بلديات المدن المعنية.