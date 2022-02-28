شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: وضع أسطولي الشمال والمحيط الهادئ في حالة تأهب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الأوامر صدرت بوضع أسطولي الشمال والمحيط الهادئ في حالة تأهب. وأكدت أن القوات الروسية بدأت في وضع قوات مركز قيادة الصواريخ الاستراتيجية في حالة تأهب. من ناحيتها، أعلنت الحكومة الألمانية، أن تهديد بوتين بالسلاح النووي غير مسؤول. وأوضح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن نشر روسيا للسلاح النووي في بيلاروسيا أمر خطير وأشار وزير الخارجية الفرنسي، إلى أنه جاري التنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات لأوكرانيا.

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