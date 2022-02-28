شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني: نطالب بالانضمام فورًا إلى الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أن بلاده تطالب بالانضمام فورا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنه ناقش مع قادة الدول الأوروبية تشكيل اتحاد لمواجهة روسيا.

وأوضح أن قواته تدافع عن بلدها ولا تتحمل أي مسؤولية عن إراقة الدماء، مطالبًا القوات الروسية: “إنقذوا أرواحكم وارحلوا”.

وأكد أن نحو 5200 من القوات الروسية قتلوا خلال المعارك، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية لها تأثير كبير على الاقتصاد الروسي.

فيما كشف رئيس الوفد الروسي، أن المفاوضات مع الوفد الأوكراني على حدود بيلاروسيا بدأت.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية أن انفجارًا عنيفًا يهز مدينة دونيتسك شرق البلاد.

في حين أعلن وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي أنهم سيعقدون اجتماعا اليوم لدعم أوكرانيا عسكريا.