شكرا لقرائتكم خبر عن «بوتين يكذب».. روسيا تتلقى ضربات قوية من القراصنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرضت العديد من وسائل الإعلام الحكومية والصحف اليومية في روسيا اليوم الاثنين لهجوم قراصنة كبير.

ومن بين المتضررين من الهجوم، وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس" والموقعان الإلكترونيان لصحيفتي "إيسفستيا" و"كوميرسانت".

وظهرت لافتة لمجموعة الهاكرز "أنونيموس" على موقع صحيفة "إزفستيا"، وكتب عليها: نطالبكم بوقف هذا الجنون، لا ترسلوا أبناءكم وأزواجكم إلى موت محقق، بوتين يجعلنا نكذب ويعرضنا للخطر"، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أمر بشن هجوم على أوكرانيا.

وجاء في الرسالة أن روسيا معزولة عن العالم ولم يعد أحد يشتري النفط والغاز، وأضافت: "في غضون سنوات قليلة سنعيش كما في كوريا الشمالية. (...) هذه ليست حربنا، فلنوقفها!". وفي مواقع إلكترونية أخرى تم فقط عرض "رسالة خطأ".

وفي وسائل الإعلام الرسمية الروسية غالبا ما يشار إلى حرب موسكو ضد كييف على أنها "عملية عسكرية خاصة" لحماية السكان الناطقين بالروسية.

وأكدت وكالة أنباء "تاس" الحكومية هجوم القراصنة، وكتبت على الخدمة الإخبارية لتطبيق "تليجرام": "المهاجمون نشروا معلومات غير صحيحة".