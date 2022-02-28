شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تشدد على حقها في الانضمام للاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في ضوء الحرب الهجومية الروسية، أصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي اليوم الاثنين: "نتوجه إلى الاتحاد الأوروبي من أجل قبول أوكرانيا على الفور بموجب إجراء خاص جديد... أنا متأكد من أن هذا عادل. أنا مقتنع بأننا نستحق ذلك".

وذكر زيلينسكي، أن 16 طفلا قتلوا جراء القصف وجرح 45 آخرون خلال الأيام الماضي. ولا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل، مخاطبا الجنود الروس: "انقذوا حياتكم! ارحلوا!"

وكانت كييف قد طالبت من قبل بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الأيام الماضية، ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أيضا أمس الأحد لانضمام أوكرانيا للاتحاد، وقالت: "مع مرور الوقت أصبحوا في الواقع جزءا منا... هم واحد منا ونريدهم في الاتحاد".

وفي المقابل، أثبط متحدث باسم المفوضية الأوروبية التوقعات بانضمام سريع لأوكرانيا، موضحا أن هناك عملية لمفاوضات الانضمام حتى تصبح دولة عضوة في الاتحاد، مشيرا إلى أن القرار النهائي يعود إلى دول الاتحاد الأوروبي وليس المفوضية الأوروبية.

وأشار المتحدث إلى أنه لم يتم حتى الآن استلام طلب رسمي من أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حتى لو كان هناك بالفعل تعاون في العديد من المجالات.