العفو عن تاجر مخدرات يثير سخطاً في العراق

بغداد: أثار عفو رئاسي خاص للإفراج عن نجل محافظ سابق مدان بتجارة المخدرات، ردود فعل ساخطة في العراق، ما دفع رئيس الجمهورية إلى التوجيه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل بهدف معالجة أي خللٍ قانوني.

واعتقلت السلطات الأمنية العراقية في كانون الثاني/يناير 2018 عصابة تتاجر بالمخدرات في العاصمة بغداد مكونة من ثلاثة أشخاص، أحدهم نجل محافظ النجف لؤي جواد الياسري في حينه، وكان بحوزتهم ثمانية كيلوغرامات من المواد المخدرة. وأصدر القضاء حكماً بالسجن المؤبد عليهم.

وحظي الثلاثة بعفو رئاسي في العاشر من كانون الثاني/يناير بشكل غير معلن، فيما قال ضابط رفيع في الشرطة لفرانس برس إنه تم الإفراج عن نجل المحافظ قبل ثلاثة اسابيع وسلمناه كافه اماناته بعد أمر رئاسي.

وندد نواب وصحافيون بهذا العفو الرئاسي، معتبرين أنه عبارة عن صفقة سياسية، ويرتبط باستقالة والد المتهم من منصبه كمحافظ للنجف الواقعة في وسط العراق.

وكتب النائب مشعان الجبوري: تم قبول استقالة محافظ النجف الأربعاء 4-1-2022 والتوصية بالعفو عن ابنه المدان بتجارة المخدرات وعصابته صدرت يوم 5-1 ومرسوم العفو الخاص عنهم صدر يوم 10-1.

واضاف: آلاف من ضحايا الاعترافات تحت التعذيب يقبعون في السجون بدون ان يفكر الرئيس بالعفو عنهم او يزرهم على محنتهم!؟.

وأعلن المحافظ لؤي جواد الياسري استقالته بعد اتهامات بالفساد. ودافع في مؤتمر صحافي عن ابنه الذي ذهب ضحية والده المحافظ، وأضاف: أقسم بالله إنه بريء.

وطالب النائب عن النجف هادي السلامي في رسالة لرئيسي الوزراء والجمهورية السبت باستفسارات عن قرار العفو. وتساءل عن السند الدستوري القانوني بإصدار التوصية بالعفو رغم أن حكومتك لا تملك صلاحية كونها حكومة تصريف اعمال.

ودانت حركة امتداد المنبثقة من تظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019، العفو. وأعربت في بيان عن إدانتها لإصدار عفو خاص لأحد تجار المخدرات، والتي نخشى أن يكون موجبها صفقات سياسية معروفة مقابل التغاضي عن تلك الجرائم.

وبتأثير من الضغوط الشعبية والسياسية والتفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي ضد قرار العفو، أصدر رئيس الجمهورية بيانا اكد فيه أن المرسوم صدر بناء على توصية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

أضاف البيان أن الرئيس وجه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على اوليات اصدار المرسوم وسيتم معالجة اي خلل قانوني مترتب عليه واعلان نتيجة التحقيق الى الرأي العام في أسرع وقت.

وباتت قضية المخدرات تشكل تحديا خطيرا في العراق حيث تزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها، خصوصا في جنوب ووسط البلد الذي بات طريقاً أساسياً لتهريب وتجارة المخدرات، لا سيما مادة الكريستال.

وعززت القوات الأمنية عملياتها في الآونة الأخيرة وتعلن بشكل شبه يومي عن وضع اليد على كميات من المخدرات وتوقيف العديد من المهربين.