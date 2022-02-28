وزير الدفاع الروسي يؤكد أن أسلحة الردع في حالة تأهب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الإثنين، أن أسلحة الردع لروسيا ذات القوة النووية في حالة تأهب مشدد.



ويأتي التصريح غداة توجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع أسلحة الردع الاستراتيجية في حالة تأهب قصوى.

وقال بوتين أمس الأحد: "الغرب لا يتخذ خطوات عدائية اقتصادية فحسب بل أدلى مسؤولون بحلف شمال الأطلسي (الناتو) بتصريحات عدوانية ضد بلادنا".

وعلى وقع الحرب في أوكرانيا، يتزايد التوتر بين الغرب وروسيا، إذ تفرض دول كبرى عقوبات اقتصادية قاسية على السلطات والمسؤولين الروس، ودشنت عملية إغلاق لمجالها الجوي أمام الطائرات المدنية الروسية.

وتعهد دول غربية بتسليح أوكرانيا كما فتحت البلد السوفيتي السابق باب التطوع للقتال ضد روسيا من الراغبين في البلدان الأوروبية للمشاركة في الحرب الدائرة منذ 5 أيام.

وكان بوتين قد أطلق عملية عسكرية في أوكرانيا في تحرك للحيلولة دون انضمام الدولة التي تشاطر بلاده الحدود من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ما يسمح بنشر صواريخ الحلف على أراضيها.