بداية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

بدأ الوفدان الروسي والأوكراني، الإثنين، أول محادثات بينهما منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين قواته بغزو أوكرانيا في الأسبوع الماضي، كما أفادت وكالة الانباء البيلاروسية "بلتا".



وقالت الوكالة، إن "روسيا وأوكرانيا تجريان أولى المحادثات".

وطلبت الرئاسة الأوكرانية قبل بداية المحادثات، وقفاً فورياً لإطلاق النار، وسحب القوات.

ويرأس مستشار الكرملين فلاديمير ميدينسكي الوفد الروسي، فيما يرأس الوفد الأوكراني وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف الذي حضر بلباسه العسكري.

وقال وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكيي عند استقبالهما: "يمكنكما أن تشعرا بالأمان بالكامل".

وقال الكرملين عبر المتحدث باسمه دميتري بيسكوف إنه لا يريد "كشف" موقفه خلال هذه المفاوضات التي "يجب أن تجري بصمت".

وقالت الرئاسة الأوكرانية الإثنين، إن بالنسبة لكييف فإن "المسألة الأساسية هي التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية".

تجري المحادثات في أحد مقار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو على الحدود الأوكرانية البيلاروسية في منطقة غوميل قرب محطة تشيرنوبيل النووية الواقعة في أوكرانيا.

كما تجري فيما يواجه الهجوم الروسي الذي أطلق في 24 فبراير (شباط) بمقاومة من الجيش الأوكراني وفي وقت فرض الغرب عقوبات غير مسبوقة على الاقتصاد الروسي.