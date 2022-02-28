الشيخ محمد بن راشد: المواطن هو بوصلة الحكومة الإماراتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن المواطن هو بوصلة الحكومة الإماراتية.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر: "المواطن سيبقى أولوية .. سكناً .. وتنميةً .. وتعليماً .. وفرصاً وظيفية واقتصادية .. المواطن هو بوصلة الحكومة … ودور الحكومة ترسيخ توازن حقيقي بين نمونا الاقتصادي السريع وتوفير أفضل وأكرم حياة لمواطنينا".

وأضاف: ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله ميزانية قروض إسكان برنامج الشيخ زايد بكلفة تبلغ 12 مليار درهم خلال السنوات القادمة.. الهدف تسريع إنجاز الطلبات .. والانتهاء من كافة قوائم الانتظار خلال الفترة القادمة.

وتابع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائلا: "اعتمدنا إنشاء مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد. هدف المجلس وضع خطط وتنفيذ مشاريع وبناء شراكات حكومية خاصة لتطوير مناطق الإمارات وقراها سياحيا وتنمويا بما يوفر فرصاً لمواطنيها ومستقبلاً لأبنائها متفائل بذياب بن محمد متفائل بطاقة الشباب".

وقال: "واعتمدنا اليوم سياسة جديدة لتصنيف منشآت القطاع الخاص بما يدعم مستهدفات وخطط التوطين ويوفر حوافز إضافية للشركات الداعمة لتوظيف المواطنين .. ويرسخ شراكة الحكومة مع القطاع الخاص في هذا المجال".

كما اعتمد مجلس الوزراء اليوم مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية والبيئية الدولية بالإضافة لاعتماد منظومة مؤسسية لترسيخ التسامح والتعايش.