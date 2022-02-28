شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب": الهدف من زيارات مراكز الشباب وضع حلول سريعة للمشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ثاني أيام زيارتها البرلمانية لمحافظة قنا، تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، مركزى شباب الجبلاوى، والمدينة العمالية، وذلك للاستماع لمطالب الشباب والعمل علي حلها .

وطرح النائب حمادة الجبلاوي، عدد من المشكلات التي تواجه مركزي الشباب، منها تعلية سور مركز شباب الجبلاوى، وتنجيل ملعب كرة القدم بالنجيل الصناعى، ومد المركز بصالة جيم حديثة .

وطالب البرلماني السابق احمد الجبلاوي، رئيس مركز شباب المدينة العمالية، بضرورة إعادة وتأهيل المبني الاجتماعي، وإقامة ملاعب جديدة لممارسة كرة السلة واليد والطائرة .

من جانبه وجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حديثه للشباب، قائلا:" اتفقوا على جميع مشاكل المركز فنحن معنا مسؤولين من وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب ونسعى لحل جميع المشكلات ".

بدوره شدد رئيس لجنة الشباب والرياضة محمود حسين على مسؤولي وزارة الشباب والتنمية المحلية، بالعمل على حل جميع المشاكل التي ترصدها اللجنة خلال زيارتها الميدانية، قائلا: زيارة اللجنة لمراكز الشباب هدفها وضع حلول سريعة وليست مسكنات".

وعقبت فيه إيمان عبدالجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشباب، على مطالب الشباب بحل عدد من المشكلات التي تواجههم، قائلة : تحت أمركم، ووزارة الرياضة حريصة كل الحرص على تذليل كافة الصعاب التي تواجه الشباب في مختلف المحافظات .

يأتي ذلك في الوقت الذي وعد فيها الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، بانشاء ملعب متعدد الأغراض " اكليرك " لخدمة الشباب بمركز شباب مدينة العمال ، والعمل علي انشاء حمام سباحة بنظام الاستثمار، وذلك بعد تقديم مجلس ادارة المركز للوزارة محضر مجلس إدارة برغبتهم في إنشاء حمام سباحة استثماري .

ويضم وفد لجنة الشباب كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، أية مدني، محمد لبيب، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.