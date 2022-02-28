شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: أكثر من نصف مليون شخص غادروا أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت منظمة الأمم المتحدة، أن أكثر من نصف مليون شخص غادروا أوكرانيا إلى حدود الدول المجاورة.

وأكدت مقتل أكثر من 100 مدني بينهم 7 أطفال منذ بدء العمليات الروسية قبل خمسة أيام على مناطق مختلفة من أوكرانيا.

يأتي هذل في وقت تتواصل فيه الغارات الجوية الروسية على العاصمة كييف، وسط مسارعة السكان إلى الملاجئ.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أن عدد قتلى القوات الروسية تجاوز 4500 جندي.

وأكد أنه تم استهداف مصنع في مدينة خاركيف بصاروخ باليستي آخر غارة جوية روسية على كييف وقعت قبل ساعتين، وسط قتال عنيف في تشيرنيهيف وخاركيف وأن المدينتين تحت سيطرة الأوكرانيين.

من ناحيته أعلن حلف الناتو، تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة المضادة للدروع والدفاعات الجوية، مؤكدًا أن الحلفاء يكثفون دعم أوكرانيا عسكريا بصواريخ الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدبابات.