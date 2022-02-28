شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للمنافسة تُعلن بدء التقديم على برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عن بدء التقديم على برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف للتخصصات التالية، “الإقتصاد, المالية, الرياضيات, الأساليب الكمية، القانون”، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

* مسمى البرنامج:-

– برنامج الابتعاث لدراسة الماجستير.

الشروط المطلوبة:-

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاملا لشهادة البكالوريس في التخصصات التالية (الإقتصاد، المالية، الرياضيات، الأساليب الكمية، القانون).

– معدل جامعي لايقل عن 5/4.5 او مايعادله.

– الحصول على درجة اختبار IELTS لا تقل عن 6.

– أن لا يزيد عمر المتقدم/ه عن 28 سنة.

– الحصول على قبول نهائي في التخصصات المدرجة من الجامعات المعتمدة في البرنامج للعام 2023-2022م.

متطلبات مابعد القبول المبدئي:

– اجتياز المقابلات الشخصية.

– اجتياز الفحص الطبي.

* ضوابط البرنامج:

– الإلتزام بالعمل في الهيئة بعد التخرج لفترة مماثلة لمدة الابتعاث.

– يتم قبول عدد 2 متقدمين -بحد اقصى- لكل جامعة معتمدة في البرنامج.

– التفرغ بشكل كامل للابتعاث.

– أن تكون الدراسة في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية وبنظام الانتظام الكامل.

– الالتزام بأحكام وضوابط شروط الابتعاث الخارجي المعمول بها في وزارة التعليم.

* المزايا:-

– بعثة دراسية تشمل تكاليف الدراسة ومصاريف المعيشة للمبتعث/ه ومرافقيه/ا بحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها من قبل وزارة التعليم.

– التعويض عن رسوم الاختبارات المطلوبة للقبول ورسوم التسجيل والمراسلات التي تتم قبل البعثة على ألا يتجاوز هذا التعويض خمسة آلاف (5,000) ريال سعودي بحد أقصى. (للمقبولين في المرحلة النهائية فقط) .

– التعيين في الهيئة حسب الضوابط والمعايير بعد إنتهاء البعثة الدراسية.

* تفاصيل الإعلان:-

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* موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الإثنين بتاريخ 1443/07/27هـ الموافق بالميلادي 2022/02/28م.

* طريقة التقديم:-

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