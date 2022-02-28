شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للمنافسة تُعلن بدء التقديم على برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عن بدء التقديم على برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف للتخصصات التالية، “الإقتصاد, المالية, الرياضيات, الأساليب الكمية، القانون”، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
* مسمى البرنامج:-
– برنامج الابتعاث لدراسة الماجستير.
الشروط المطلوبة:-
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاملا لشهادة البكالوريس في التخصصات التالية (الإقتصاد، المالية، الرياضيات، الأساليب الكمية، القانون).
– معدل جامعي لايقل عن 5/4.5 او مايعادله.
– الحصول على درجة اختبار IELTS لا تقل عن 6.
– أن لا يزيد عمر المتقدم/ه عن 28 سنة.
– الحصول على قبول نهائي في التخصصات المدرجة من الجامعات المعتمدة في البرنامج للعام 2023-2022م.
متطلبات مابعد القبول المبدئي:
– اجتياز المقابلات الشخصية.
– اجتياز الفحص الطبي.
* ضوابط البرنامج:
– الإلتزام بالعمل في الهيئة بعد التخرج لفترة مماثلة لمدة الابتعاث.
– يتم قبول عدد 2 متقدمين -بحد اقصى- لكل جامعة معتمدة في البرنامج.
– التفرغ بشكل كامل للابتعاث.
– أن تكون الدراسة في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية وبنظام الانتظام الكامل.
– الالتزام بأحكام وضوابط شروط الابتعاث الخارجي المعمول بها في وزارة التعليم.
* المزايا:-
– بعثة دراسية تشمل تكاليف الدراسة ومصاريف المعيشة للمبتعث/ه ومرافقيه/ا بحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها من قبل وزارة التعليم.
– التعويض عن رسوم الاختبارات المطلوبة للقبول ورسوم التسجيل والمراسلات التي تتم قبل البعثة على ألا يتجاوز هذا التعويض خمسة آلاف (5,000) ريال سعودي بحد أقصى. (للمقبولين في المرحلة النهائية فقط) .
– التعيين في الهيئة حسب الضوابط والمعايير بعد إنتهاء البعثة الدراسية.
* تفاصيل الإعلان:-
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* موعد التقديم:-
– متاح التقديم من اليوم الإثنين بتاريخ 1443/07/27هـ الموافق بالميلادي 2022/02/28م.
* طريقة التقديم:-
عبر الرابط التالي
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