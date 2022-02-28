شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: العقوبات التي تم فرضها على روسيا قاسية جدًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الكرملين، أن العقوبات التي تم فرضها قاسية، لكن روسيا قادرة على تخفيف الضرر.

وأوضح أنه لدى روسيا خطة للرد على العقوبات ويتم تنفيذها، وأن الرئيس بوتين يعقد اجتماعا اليوم لبحث الأوضاع الاقتصادية.

وأكد أن دعم أوكرانيا بالأسلحة خطير ومزعزع للاستقرار، رافضًا التعليق على إمكانية اندلاع مواجهة مع دول الناتو.

وأضاف أن المحادثات مع الوفد الأوكراني قد بدأت، معلقًا على المفاوضات مع أوكرانيا: سننتظر ونرى.

وأكد أن روسيا ستتجاوز العقوبات التي فرضها الغرب، مؤكدًا أن دعم أوروبا لأوكرانيا بالسلاح تهديد مباشر لروسي.

فيما أعلن البنك المركزي الروسي، أن بورصة موسكو ستبقى مغلقة اليوم نظرا للأوضاع الطارئة.

ودعت بلجيكا رعاياها لمغادرة روسيا مع توقعات بصعوبات في السفر بسبب العقوبات.