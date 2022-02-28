شكرا لقرائتكم خبر عن صواريخ وأسلحة فتاكة جديدة لأوكرانيا من أميركا وحلف الناتو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، استمرار الدعم المقدم إلى أوكرانيا التي تتعرض لغزو عسكري روسي منذ 5 أيام.

وقال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية ساميويل وربيرغ، إن الولايات مستعدة لتقديم المزيد من الدعم للشعب الأوكراني في مواجهة العملية الروسية.

ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان الاتحاد الأوروبي عن تمويل عمليات شراء وتسليم أسلحة لأوكرانيا، بما يمكنها مِن مواجهة الجيش الروسي.

وأضاف وربيرغ بحسب “سكاي نيوز”، إن الولايات المتحدة تعمل على مواصلة دعم الشعب الأوكراني في مواجهة تطور الهجمات الروسية، بما في ذلك مِن خلال توفير المزيد من المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

وأوضح الدبلومسي الأميركي أن بلاده قدمت “مساعدات عسكرية دفاعية فتاكة جديدة” لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار، مضيفا: “بذلك يصل إجمالي المساعدة الأمنية التي التزمت بها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ العام الماضي لأكثر من مليار دولار”.

وتابع المتحدث: “نحن مستعدون لتقديم المزيد من الدعم لكييف”.