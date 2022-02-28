شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مزارع أوكراني يستولي على مدرعة روسية ويهرب بها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اسيلاء مزارع أوكراني على مدرعة روسية تركها جنودها.

وأوضح الفيديو المتداول كيف تمكن المزارع من الحصول على المدرعة الروسية ولاذ بها بالفرار.

يأتي هذا في ظل الخليج 365 الاشتباكات بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية، واستمرار الغارة الجوية الروسية على العاصمة كييف وسط هرع السكان إلى الملاجئ، ونزوح الآلاف على الحدود المجاورة.

في الوقت نفسه كشف رئيس الوفد الروسي، أن المفاوضات مع الوفد الأوكراني على حدود بيلاروسيا بدأت.

فيما أكدت السلطات الأوكرانية، أنها تشترط وقفًا فوريًا لإطلاق النار وسحب القوات الروسية.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية أن انفجارًا عنيفًا يهز مدينة دونيتسك شرق البلاد.

في حين أعلن وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعا اليوم لدعم أوكرانيا عسكريا.

وكشف الكرملن أن إمداد الغرب لأوكرانيا بالسلاح والعتاد يعتبر خطوة عدائية بالغة الخطورة، مؤكدًا أن العقوبات الغربية على روسيا مؤذية للغاية.