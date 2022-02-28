أوكرانيا ترفع قضية الغزو الروسي إلى محكمة العدل الدولية

كييف: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأحد)، أن أوكرانيا قدمت شكوى ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لدفعها إلى وقف الغزو.

وكتب زيلينسكي في تغريدة نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: «يجب تحميل روسيا مسؤولية التلاعب بفكرة الإبادة الجماعية لتبرير العدوان»، مضيفاً: «نطلب قراراً عاجلاً يأمر روسيا بوقف النشاط العسكري الآن ونتوقع بدء المحاكمات الأسبوع المقبل».

وحث الرئيس الأوكراني، العالم على حرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن الدولي، وقال إن أفعال روسيا في أوكرانيا تكاد تصل إلى حد الإبادة الجماعية.