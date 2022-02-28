مجلس الامن يوجه رسالة الى مصر بشأن الارهاب

بغداد - ياسين صفوان - أكد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، في تقرير صادر عن الأمم المتحدة، دور مصر في دحر التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أن مصر شهدت انخفاضا واضحا في نشاط الإرهاب منذ عام 2019.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير صدر عن مجلس الامن، أنه "منذ عام 2019، لم ينسب أي هجوم إرهابي إلى تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة في مصر، كما أنهما لم يعلنا مسؤوليتهما عن أي هجوم".



واضاف أن "الفضل يرجع في ذلك إلى عمليات مكافحة الإرهاب، وإلى انشقاق قادة تنظيم أنصـار بيت المقدس، ما عزز الانطباع بأن الجماعة آخذة في الانحسـار، وزادت مصر من جهة أخرى الاستثمارات العامة في مجالات التنمية والبنى التحتية والنقل والإسكان في سيناء".

