انت الان تتابع خبر رفع سبع دعاوى قضائية ضد المعتدين على الصحفيين في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء حسين الشمري، اليوم الاثتنين، تقديم سبع دعاوى لدى القضاء ضد آمر وأفراد القوة الامنية التي منعت الصحفيين من التغطية الاعلامية واعتدت عليهم مساء يوم أمس في قضاء الهندية.

