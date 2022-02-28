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بعد التصويت عليها.. تعرف على أسماء اللجان النيابية الدائمة - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللجان هي:

1- القانونية

2- المالية

3- الأمن والدفاع

4- النزاهة

5- النفط والغاز والثروات الطبيعية

6- العلاقات الخارجية

7- الخدمات والإعمار

8- الكهرباء والطاقة


9- الاقتصاد والصناعة والتجارة

10- الاستثمار والتنمية

11- التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية

12- الصحة والبيئة

13- الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم

14- النقل والاتصالات

15- الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

16- التربية

17- التعليم العالي

18- الزراعة

19- الشباب والرياضة

20- العمل ومنظمات المجتمع المدني

21- الهجرة والمهجرون والمصالحة المجتمعية

22- الشهداء والضحايا والسجناء


23- حقوق الإنسان

24- الأوقاف والعشائر

25- المرأة والأسرة والطفولة

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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