بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللجان هي:

انت الان تتابع خبر بعد التصويت عليها.. تعرف على أسماء اللجان النيابية الدائمة - عاجل والان مع التفاصيل

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012