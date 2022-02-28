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مجلس الأمن يدعو إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اوكرانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

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تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، ليتخذ أعضاؤها الـ 193 موقفاً بشأن الاوضاع في اوكرانيا.

 

وصوتت 11 دولة لصالح القرار وامتنعت 3 عن التصويت، فيما رفضت روسيا عقد الجلسة.

 

وقال مجلس الامن في قرار له "بالنظر إلى أن غياب الإجماع بين أعضائه الدائمين منعه من ممارسة مسؤوليته الأولى في حفظ السلام والأمن الدوليين، وقرر مجلس الأمن الدعوة إلى جلسة طارئة للجمعية العامة".

 

وقدمت الولايات المتحدة وألبانيا في وقت سابق مقترحاً إلى مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في الوضع في أوكرانيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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