مجلس الأمن يدعو إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، ليتخذ أعضاؤها الـ 193 موقفاً بشأن الاوضاع في اوكرانيا.



وصوتت 11 دولة لصالح القرار وامتنعت 3 عن التصويت، فيما رفضت روسيا عقد الجلسة.

وقال مجلس الامن في قرار له "بالنظر إلى أن غياب الإجماع بين أعضائه الدائمين منعه من ممارسة مسؤوليته الأولى في حفظ السلام والأمن الدوليين، وقرر مجلس الأمن الدعوة إلى جلسة طارئة للجمعية العامة".

وقدمت الولايات المتحدة وألبانيا في وقت سابق مقترحاً إلى مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في الوضع في أوكرانيا.