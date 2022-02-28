المملكة السعودية تسير أول رحلة إلى بانكوك منذ 32 عاماً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الخطوط الجوية السعودية اليوم الإثنين، انطلاق أول رحلة من الرياض وجدة إلى تايلاند بعد انقطاعها 32 عاماً.



وتبدأ رحلات الخطوط السعودية من جدة والرياض، في حين ينتظر أن تطلق الخطوط الجوية التايلاندية رحلاتها إلى السعودية في مايو (آيار) المقبل وفقاً لتقرير نشرته "العربية نت" اليوم.

يذكر أن الرياض وبانكوك اتفقتا في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بالكامل بين البلدين، وفق بيان مشترك خلال زيارة رئيس وزراء تايلاند إلى المملكة.