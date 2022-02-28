صفر وفيات و1571 حالة شفاء جديدة بالامارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 417,532 فحصا جديدا لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة بالمجتمع.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 605 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 879,973 حالة.

وأكدت الوزارة شفاء 1,571 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 834,041 حالات.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وبذلك يبلغ عدد الوفيات في دولة الإمارات 2,301 حالة.