عاجل.. بدء محادثات كييف وموسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

انطلقت في مقاطعة جوميل البيلاروسية المحادثات بين وفدي موسكو وكييف على خلفية مواصلة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بحسب وسائل إعلام روسية.



ووصل الوفد الأوكراني قبل قليل إلى جوميل في مروحية خاصة، بحسب ما أظهرت مقاطع مصورة بثتها وسائل إعلام روسية.

وفي وقت سابق قال رئيس وفد المفاوضات الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" اليوم الاثنين، إنه من المتوقع وصول وفد الدولة المجاورة في غضون ساعة ونصف إلى ساعتين.

وبحسب وكالة "بيلتا" الحكومية البيلاروسية، قال الجانب الأوكراني إن المحادثات ستبدأ في وقت مبكر قبل ظهر اليوم.

وكتب السياسي الأوكراني ديفيد أراخاميا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سنستمع إلى المقترحات. وبعد ذلك سنناقش ما إذا كان الأمر يستحق أم لا".

وتم الاتفاق على الحدود الأوكرانية-البيلاروسية كمكان للاجتماع. ووفقا لمعلومات واردة من كييف أمس الأحد، لا توجد شروط لعقد الاجتماع، كما تولى حاكم بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، مسؤولية ضمان بقاء جميع الطائرات والمروحيات والصواريخ المتمركزة في بيلاروس على الأرض أثناء وصول الوفد الأوكراني.

وكان الطرفان يعتزمان في الأساس عقد الاجتماع أمس الأحد. ولم يتضح لفترة طويلة متى ستبدأ المحادثات. وبحسب تقارير إعلامية، تأخر انطلاق المحادثات بشكل كبير لأن الرحلة من أوكرانيا صعبة بسبب القتال.