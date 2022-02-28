أوكرانيا تشترط الوقف الفوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية قبل المفاوضات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

وصل الوفد الأوكراني، اليوم الإثنين، إلى موقع المفاوضات مع روسيا حيث سيطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار"، وسحب القوات الروسية حسب الرئاسة الأوكرانية.



وأوضحت الرئاسة أن "الوفد الأوكراني وصل إلى المنطقة الحدودية الأوكرانية البيلاروسية للمشاركة في المفاوضات".

وأكدت أن "المسألة الأساسية هي وقف فوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية من أوكرانيا".

بدأ سريان حظر دخول الطائرات الروسية المجال الجوي الأوروبي، عقب بدء تطبيق العقوبات الجديدة اليوم الاثنين بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في تغريدة أمس الاحد أن العقوبات الأخيرة لا تستهدف فقط الطائرات التابعة لشركات روسية مثل ايروفلوت ولكن أيضا الطائرات الخاصة المملوكة لرجال الاعمال.

وكانت الدول الأوروبية قد فرضت حظرا بصورة منفردة على الطائرات الروسية. ويمثل القرارعلى مستوى الاتحاد الأوروبي الآن حصارا كبيرا لأجواء القارة بالنسبة لموسكو.

أعلنت القوات الروسية أنها سيطرت على المنطقة المحيطة بمحطة زابوريزهيا للطاقة النووية.

وكانت القوات الروسية قد سيطرت على محطة تشيرنوبل التي شهدت أسوأ حادث نووي بالتاريخ عام 1986 وكان أحد عوامل انهيار الاتحاد السوفيتي.

وغرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أن تستولي القوات الروسية على محطة الطاقة النووية عقب بدء الحرب يوم الخميس، قائلا "إن المدافعين عنا يضحون بأرواحهم حتى لا تتكرر مأساة عام 1986".

قبل أن تعلن الرئاسة الأوكرانية أن القوات الروسية سيطرت على المحطة بعد قتال مع قواتها.