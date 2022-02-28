الرئيس السيسي يوجه المصريين بضرورة العمل أكثر وبلا راحة لتحقيق التنمية

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى المصريين بضرورة العمل أكثر مما عليه الوضع الآن بلا نوم ولا راحة من أجل تحقيق التنمية.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والتضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، والتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

وأضاف الرئيس السيسى أن مشروع تنمية الأسرة المصرية ركيزة لتحرك الدولة لتغيير الواقع للأفضل.