رئيس أوكرانيا يعتزم الإفراج عن السجناء ذوي الخبرة القتالية «للانضمام للكفاح ضد الغزاة»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أنه يعتزم الإفراج عن السجناء من ذوي الخبرة القتالية "للانضمام للكفاح ضد الغزاة".

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عنه القول إنه سيتم أيضا رفع بعض العقوبات عن المشاركين في العمليات.

وقال: "حريصون على تكريس كل دقيقة للكفاح من أجل بلادنا. ويتعين على كل من لديه القدرة على الانضمام للكفاح ضد الغزاة أن يفعل ذلك. لذلك، تم اتخاذ قرار، ليس سهلا من وجهة النظر الأخلاقية، ولكنه مفيد فيما يتعلق بحمايتنا. سيتم إطلاق سراح السجناء الأوكرانيين من ذوي الخبرة القتالية الحقيقية، وسيكونون قادرين على التكفير عن ذنوبهم. وسيتم رفع كافة العقوبات المفروضة على بعض الأفراد المشاركين في العمليات. الأمر المهم الآن هو الدفاع".