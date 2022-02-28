الناتو: سندعم أوكرانيا بصواريخ دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الأمين العام لحلف الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، أن الحلف سيزيد الدعم لأوكرانيا بإرسال صواريخ دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات، مشيرا إلى أن الحلفاء سيزيدون إرسال المساعدات الإنسانية والمالية لكييف، بحسب ما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال ستولتنبرج، أمس، إن استنفار الرئيس فلاديمير بوتين قوات الردع النووي الاستراتيجية، يدل على خطورة الموقف.

وأوضح ستولتنبرج: "التحرك الأخير يدل على أن الموقف شديد الخطورة.. الناتو سيزيد من إمداد أوكرانيا بالأنظمة المضادة للطائرات والدبابات".

وأضاف: "نثق تماما في أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيوافق على التفاوض في منطقة جوميل في بيلاروسيا مع الجانب الروسي".

وتابع: "لطالما دعمنا الدبلوماسية ونراقب إن كانت روسيا جادة في مفاوضاتها مع الأوكرانيين".