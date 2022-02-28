السيسي: نحافظ علي الدولة المصرية من الانزلاق للخراب والدمار

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: “ أنا لا أستهدف الحديث للفئة المفكرة أو المثقفة أو المعنية.. أنا أتكلم دائما بهدف إن رسالتنا تصل لكل الناس.. وأنا مواطن مثل كل المواطنين وعشت عمرى كله فى مصر.. ورأيت وكنت أقول لماذا نحن هكذا ولماذا مستشفياتنا بهذا المستوي”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال إطلاق فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: “كنت بفكر علشان أفهم والهدف اللي بنعمله دا كله هو المشروع القومي لتنمية الأسرة ولا لتنمية الدولة المصرية.. الهدف أعمل حالة رضا لكل الأسرة التي سنتعكس حالة الرضا للدولة المصرية.. وبالتالي تحقيق حالة من الاستقرار وتحقيقها”.

وقال الرئيس:" أن قوائم الانتظار لما عرضت عليا رقمها من الدكتورة هالة كان 10 آلاف قولنا نعالجهم.. النهاردة الدكتور خالد بيتكلم عن مليون و60".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي إن التحديات التي تواجهننا تزيدني اصراراً علي العمل والبناء.

وأضاف الرئيس السيسي خلال فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالعاصمة الإدارية أن الدولة حريصة علي احترام حقوق الإنسان وعلي المواطن أن يعي حجم التحديات. وأن ملف حقوق الإنسان علي رأس أولويات الدولة المصرية.

وأشار الرئيس السيسي إلي أننا نحافظ علي الدولة المصرية من الانزلاق للخراب والدمار.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الزيادة السكانية تعيق قدرة الدولة علي النمو.

ويعد مشروع تنمية الأسرة المصرية حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها، وينفذ على مدى 3 سنوات من 2022 -2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة المشروع.

ويركز المشروع القومى على الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، مع تحقيق تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية من خلال خطة استراتيجية متكاملة، وضمان استدامة عملية التنمية مع التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل.