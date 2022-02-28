قتال شرس في عاصمة أوكرانيا والسلطات تدعو المواطنين لعدم مغادرة المنازل

الشارقة - اميمة ياسر - دعت إدارة العاصمة الأوكرانية كييف المواطنين إلى عدم مغادرة المنازل إلا للضرورة.

وقالت في بيان عبر تطبيق تليجرام إن القتال مازال مستمرا في جميع أنحاء المدينة.

وطالبت السلطات المواطنين بعدم مغادرة المنزل إلا للحصول على الطعام أو الأدوية.

وقد استأنفت المحال ووسائل النقل العمل العام في الصباح.

ومازال يتم تطبيق حظر التجوال من العاشرة مساء حتى السابعة صباحا. وناشدت السلطات المواطنين برعاية الجيران، خاصة كبار السن أو الذين يقوم أقاربهم بالدفاع عن البلاد.

كما طالبت المواطنين برعاية منازل الذين تركوا المدينة لمنع أعمال النهب.