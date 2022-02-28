شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "محلية النواب" يزور محافظة المنيا لتفقد عدد من المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، زيارته الميدانية لمحافظة المنيا، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والوقوف على بعض المشكلات فى ضوء طلبات إحاطة مقدمة من النواب.

وتأتي الزيارة فى إطار زيارة ميدانية تنظمها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمحافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط على مدار أربعة أيام بدأت أمس الأحد بزيارة محافظة بنى سويف.

ويتضمن برنامج الزيارة الميدانية للجنة الإدارة المحلية في محافظة المنيا، تفقد مشروع تطوير عواصم المحافظات (78) عمارة بمدينة المنيا، وتفقد أعمال الرصف بطريق مصر أسوان الزراعي حتى مدخل ماقوسة بطول 25 کم، وتفقد عدد من المصانع ( الجيزة للملابس /مصنع فيكتور /مصنع تجفيف البصل / المطحن / مصنع التغذية المدرسية / تفقد ، مجمع المتوسطة ( 68 ) وحدة) الصناعات، ومحطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا الجديدة، وزيارة مشروع جنة ( 528 ) وحدة ، مشروع ( 85) وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي بالمنيا الجديدة، وتفقد أعمال الرصف بطريق سواده / راوية سلطان بطول 25 کم بعرض 9 م، وزيارة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقرية توته الجيل بمركز ملوي.

ويضم وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والنائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق، وكيلى اللجنة، وعمرو درويش _ أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب: محسن أبو سمنة، فايزة صالح، ريهام عبد النبى السيد، أعضاء اللجنة، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات.

ويرافق الوفد البرلماني فى الزيارة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن الجمل، مدير الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثل وزارة الإسكان.