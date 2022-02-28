شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب": البعض يخالف القانون بمطالبة مراكز الشباب بالحصول على حق انتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار عدد من رؤساء مجالس إدارة مراكز الشباب بمحافظة قنا، خلال لقاءهم بلجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين، عدد من المشكلات التي تواجههم، والمتعلقة بوجود عجز صارخ في العمالة، ومطالبة المحليات لهم بسداد مبالغ مالية كبيرة مقابل حق الانتفاع، وذلك خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة لعدد من مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة قنا.

وأكد عدد من رؤساء مجالس إدارة مراكز الشباب، أنهم يقومون بأنفسهم بتنظيف مركز الشباب لعدم وجود عمالة، مطالبين وزارة الشباب بتعيين عمالة مؤقتة لحل تلك الإشكالية أو السماح لهم بالتعاقد مع عمالة يومية.

من جانبه رد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب علي مطالب تعيين العمالة، بأن هناك كتاب دوري صادر من رئيس الوزراء لجميع المؤسسات الحكومية يمنع التعاقدات الدائمة والمؤقتة.

وعقبت إيمان عبدالجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، أن الاستعانة بالعمالة اليومية لايحتاج موافقة من الوزارة فهو من ضمن الاختصاصات الأساسية لمجلس إدارة مركز الشباب وفقا للميزانية المتاحة، وشددت على أنه ليس هناك تعيين حاليا، والحكومة ليست مسئولة عنهم فهم يحصلون على أجر مقابل عمل .

من جانبها طرحت النائبة رحاب الغول مشكلة توقف العمل في مركزي شباب قنا ونجع حمادي، والذي بدأ اسناد الأعمال فيه خلال 2018، وعقب الدكتور اشوف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب، أنه سيتم الانتهاء من جميع الأعمال في مركز شباب قنا، وسيتم افتتاحه في 30 يونيو المقبل .

وأكد البجرمي، حرص الوزارة علي تذليل كافة العقبات التى تواجه مراكز الشباب، وذلك بالتعاون مع أعضاء البرلمان، لافتا أن مجلس الوزارء اعتمد موازنة للانتهاء أولا من مركز شباب قنا، ليتم بعدها مباشرة بدء الاعمال في مركز شباب نجع حمادي .

كما طرح عدد من رؤساء مراكز الشباب مشكلة تعنت أجهزة الحكم المحلي معهم والمطالبة بحق انتفاع مقابل الأرض مبالغ فيه، وبدوره انتقاد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب تلك المطالبات، مؤكدا أن القانون نص علي اعفاء مراكز الشباب من تلك الرسوم .

وقال رئيس لجنة الشباب، بعض التنفيذين مصرين علي مخالفة القانون ويطالبون بحق الانتفاع رغم الاعفاءات التي نص عليها القانون، متابعا: "نحن حريصون علي تطبيق القانون ومصرون علي تنفيذه ".

ويضم وفد لجنة الشباب كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة ، والنواب درويش مرعي ، اسامة عبدالعاطي ، احمد الشناوي ، ولاء عبدالفتاح ، هادية حسني ، أية مدني ، محمد لبيب وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة