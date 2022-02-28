شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين عقب اعتمادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميرى، وكيل النقابة، نتيجة القيد لجدول المشتغلين للأعضاء الذين أمضوا المدة القانونية بجدول تحت التمرين.

وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميرى، أعلنت من قبل نتيجة القيد لجدول تحت التمرين، عقب اعتماد النتيجة من مجلس النقابة خلال اجتماعه الذى عقده 7 ديسمبر الماضى.

كما نظمت نقابة الصحفيين حفل حلف اليمين وتسليم الكارنيهات للأعضاء الجدد المقبولين بلجنة القيد لجدول تحت التمرين، الأربعاء الماضى الموافق 19 يناير، بمقر النقابة.