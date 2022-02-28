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ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين عقب اعتمادها

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القاهرة - سامية سيد - اعتمدت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميرى، وكيل النقابة، نتيجة القيد لجدول المشتغلين للأعضاء الذين أمضوا المدة القانونية بجدول تحت التمرين.

 

وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميرى، أعلنت من قبل نتيجة القيد لجدول تحت التمرين، عقب اعتماد النتيجة من مجلس النقابة خلال اجتماعه الذى عقده 7 ديسمبر الماضى.

 

كما نظمت نقابة الصحفيين حفل حلف اليمين وتسليم الكارنيهات للأعضاء الجدد المقبولين بلجنة القيد لجدول تحت التمرين، الأربعاء الماضى الموافق 19 يناير، بمقر النقابة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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