العمل: الشمول بالإعانة أو المعين المتفرغ 'متوقف' وعلى المواطنين عدم مراجعتنا

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الشمول سواء بالاعانة الاجتماعية او راتب المعين المتفرغ لذوي الاعاقة متوقف حاليا لعدم وجود تخصيصات مالية".

ودعت "جميع المواطنين الى عدم مراجعتها بخصوص رواتب الاعانة او المعين المتفرغ"، منوهة بانها "ستعلن فتح باب الشمول لحين اطلاق الموازنة الاتحادية وورود تخصيصات مالية كافية".