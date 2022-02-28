انت الان تتابع خبر جنايات النجف: السجن المؤبد لمجرم بحوزته 6 كغم من المواد المخدرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الاثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق احد المجرمين بعدما ضبطت بحوزته 6 كيلو غرام من المواد المخدرة عن جريمة المتاجرة بها.