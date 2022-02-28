رئيس أوكرانيا يوجه رسالة للجنود الروس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبته للاتحاد الأوروبي بضم بلاده إلى التكتل "فورا".



وفي كلمة متلفزة، ناشد الرئيس الأوكراني الجنود الروس قائلا: "أنقذوا أرواحكم وارحلوا".

وأشار زيلينسكي إلى مقتل 4500 جندي روسي في المعارك منذ الخميس الماضي وحتى يومها الخامس.

وقال إن 16 طفلا أوكرانيا لقوا مصرعهم وأصيب 45 آخرين بجروح في الأيام الأربعة الماضية.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن بلاده ستطلق سراح السجناء ممن لديهم خبرة عسكرية إذا رغبوا في الانضمام إلى القتال ضد روسيا.

أعلن الجيش الأوكراني، الإثنين، أن القوات الروسية حاولت اختراق دفاعات العاصمة كييف ولكن كل المحاولات باءت بالفشل.

وقال الجيش، في بيان: "حاولوا مرة أخرى اختراق دفاع كييف ليلاً، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل".

وأضاف: "حاول رتل من القوات الروسية مرارًا وتكرارًا اقتحام ضواحي كييف. ومع ذلك، كانت جميع تحركات العدو تحت السيطرة، وتم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا".

وأكدت القوات البرية أن الوضع في كييف تحت السيطرة.

وقال العقيد أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية قائد دفاع كييف ، إن "كل محاولات القوات الروسية لتحقيق هدفها باءت بالفشل. تم تدمير طوابير من معداتها. تكبد العدو خسائر كبيرة في الأفراد".

وأضاف: لقد أظهرنا أننا نعرف كيف نحمي منزلنا من الضيوف غير المدعوين".