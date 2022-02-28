فيضانات غير مسبوقة في أستراليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

طُلب من عشرات آلاف السكان في استراليا إخلاء منازلهم، الإثنين، لعدما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات غير مسبوقة وأجبرت البعض على الاحتماء على أسطح منازلهم.



وبلغت حصيلة الفيضانات 8 قتلى، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من أن عواصف رعدية قوية وأمطار غزيرة متوقعة ستؤدي إلى "فيضانات مفاجئة من المحتمل أن تحصد أرواحاً" في جزء كبير من المنطقة الساحلية على المحيط الهادئ.

في بلدة ليسمور الريفية، استيقظت دانيكا هاردمان صباح الإثنين لتجد المياه الممزوجة بالوحل قد وصلت إلى شرفة شقتها الواقعة في الطابق الثاني.

صعدت إلى السطح مع شريكها، حيث رصدهم أشخاص كانوا في زورق كاياك وتم انقاذهما بواسطة قارب متواضع .

واوضحت هاردمان لوكالة "فرانس برس": "أنقذنا شخصان كانا على متن قارب، اثنان من سكان الحي"، ووصفت الوضع في البلدة بأنه "مروع".

بعد انهيار سدود المدينة، أمرت السلطات 43 ألف من السكان بإخلاء المنطقة على الفور.

ومع انهماك خدمات الطوارئ بورود اتصالات لا تحصى ولا تعد، لجأ بعض السكان، بينهم رئيس بلدية ليسمور ستيف كريج، إلى شبكات التواصل الاجتماعي لطلب المساعد

وكتب كريج على "فيسبوك": "إذا كان أي شخص يملك قارباً ويمكنه الوصول إلى شارع إنجن، فهناك امرأة حامل تجلس على السطح. لتقديم المساعدة من فضلكم".

وأعلنت خدمات الطوارئ أنها خصصت مروحية لانتشال أشخاص آخرين من أسطح منازلهم.

لم يبلغ منسوب المياه في ليسمور بعد المستوى المتوقع البالغ 14 متراً، لكن الفيضانانت التي تشهدها المدينة تعد من الآن الأسوأ في تاريخها.

وصدرت أوامر لملايين الأشخاص بلزوم منازلهم وأغلق ما يقرب من ألف مدرسة في جميع أنحاء ولاية كوينزلاند.

وأنقذ المارة رجلاً يبلغ من العمر 70 عاماً بعدما جرف نهر بريزبن القارب الذي يعيش فيه قبل أن يصطدم برصيف العبارات ويغرق بسرعة.

وأمسك المارة ببعضهم البعض وشكلوا سلسلة بشرية ليتمكنوا من انتشال الرجل من النهر، وفق ما أوضح أحد المارة لمحطة "إيه بي سي".

خفت شدة الأمطار في بريزبين، الإثنين، لكن السلطات تتوقع استمرار الطقس السيء هذا الأسبوع مع تواصل "القنبلة المطيرة" في التوجه جنوباً على طول الساحل الأسترالي.