عاجل.. روسيا تقترب من السيطرة على ثاني محطة نووية في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت القوات الروسية أنها سيطرت على المنطقة المحيطة بمحطة زابوريزهيا للطاقة النووية.



وكانت القوات الروسية قد سيطرت على محطة تشيرنوبل التي شهدت أسوأ حادث نووي بالتاريخ عام 1986 وكان أحد عوامل انهيار الاتحاد السوفيتي.

وغرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أن تستولي القوات الروسية على محطة الطاقة النووية عقب بدء الحرب يوم الخميس، قائلا "إن المدافعين عنا يضحون بأرواحهم حتى لا تتكرر مأساة عام 1986".

قبل أن تعلن الرئاسة الأوكرانية أن القوات الروسية سيطرت على المحطة بعد قتال مع قواتها.

أعلن الجيش الأوكراني، الإثنين، أن القوات الروسية حاولت اختراق دفاعات العاصمة كييف ولكن كل المحاولات باءت بالفشل.

وقال الجيش، في بيان: "حاولوا مرة أخرى اختراق دفاع كييف ليلاً، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل".

وأضاف: "حاول رتل من القوات الروسية مرارًا وتكرارًا اقتحام ضواحي كييف. ومع ذلك، كانت جميع تحركات العدو تحت السيطرة، وتم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا".

وأكدت القوات البرية أن الوضع في كييف تحت السيطرة.

وقال العقيد أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية قائد دفاع كييف ، إن "كل محاولات القوات الروسية لتحقيق هدفها باءت بالفشل. تم تدمير طوابير من معداتها. تكبد العدو خسائر كبيرة في الأفراد".

وأضاف: لقد أظهرنا أننا نعرف كيف نحمي منزلنا من الضيوف غير المدعوين".