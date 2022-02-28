زيلينسكي يؤكد أن الساعات الـ24 المقبلة حاسمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن اعتقاده أن الساعات الأربع والعشرين المقبلة ستكون حاسمة لبلاده.



ووفقاً لموقع الحكومة البريطانية جاء تصريح الرئيس الأوكراني في مباحثات هاتفية مساء أمس مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ومن المقرر أن تنطلق صباح اليوم محادثات سلام بين أوكرانيا وروسيا، في بيلاروسيا.

قالت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا إنه تم سماع انفجارات في العاصمة كييف وفي مدينة خاركيف صباح اليوم الإثنين.

وأضافت الخدمة، في بيان مقتضب على تطبيق تليجرام، أن كييف شهدت حالة من الهدوء لبضع ساعات قبل سماع تلك الانفجارات.

وفي بيان ثان، أوضحت أن النيران اشتعلت في مبنى سكني بمدينة تشيرنيف بشمال أوكرانيا بعد إصابته بصاروخ.

فيما قالت قيادة القوات البرية الأوكرانية على فيسبوك إن مدينة زوتيمر في شمال أوكرانيا تعرضت لهجمات بالصواريخ خلال الليل.

وانطلقت العديد من القاذفات والمقاتلات من شبه جزير القرم باتجاه المدن الأوكرانية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة (يونيان).

وتشير التقارير إلى أن العاصمة كييف، وخاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، بالإضافة إلى ميكولايف بالقرب من البحر الأسود، وخيرسون في الجنوب كانت ضمن الأهداف.

وليس من الممكن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم، التي تقع في البحر الأسود، من أوكرانيا، في عام 2014.

والخميس الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا قالت إنها "للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة حاليا".