5.94 ملايين وفاة و435 مليون إصابة بكورونا وتوزيع 10.48 مليارات لقاح عالمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة اقتراب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 435.3 مليوناً حتى صباح اليوم الإثنين، بينما تجاوز عدد الجرعات من اللقاحات التي أعطيت 10.48 مليارات.



وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 435.282 مليوناً، وأن إجمالي الوفيات بلغ 5.948 ملايين.

كما ارتفع عدد الجرعات من اللقاحات التي وزعت عبر العالم إلى 10.486 مليارات.