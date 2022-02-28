الجيش الروسي يؤكد أنه يمكن للمدنيين مغادرة كييف "بحرية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الجيش الروسي الاثنين أن بإمكان المدنيين مغادرة كييف عاصمة أوكرانيا "بحرية" متهما في الوقت ذاته السلطات الأوكرانية باستخدامهم كدروع بشرية.



وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في تصريح تلفزيوني "كل المدنيين في المدينة يمكنهم مغادرة العاصمة الأوكرانية بحرية عبر الطريق السريع كييف-فاسيلكيف" جنوب غرب العاصمة الأوكرانية. وأكد الناطق كذلك "التفوق الجوي" الروسي في كل انحاء أوكرانيا في اليوم الخامس من غزو موسكو لأوكرانيا.

وأعلن الجيش الأوكراني، الإثنين، أن القوات الروسية حاولت اختراق دفاعات العاصمة كييف ولكن كل المحاولات باءت بالفشل.

وقال الجيش، في بيان: "حاولوا مرة أخرى اختراق دفاع كييف ليلاً، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل".

وأضاف: "حاول رتل من القوات الروسية مرارًا وتكرارًا اقتحام ضواحي كييف. ومع ذلك، كانت جميع تحركات العدو تحت السيطرة، وتم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا".

وأكدت القوات البرية أن الوضع في كييف تحت السيطرة.

وقال العقيد أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية قائد دفاع كييف ، إن "كل محاولات القوات الروسية لتحقيق هدفها باءت بالفشل. تم تدمير طوابير من معداتها. تكبد العدو خسائر كبيرة في الأفراد".

وأضاف: لقد أظهرنا أننا نعرف كيف نحمي منزلنا من الضيوف غير المدعوين".