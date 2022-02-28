شاهد.. مصرع 3 نساء في حريق مستشفى بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

شكلت وزارة الصحة العراقية، الإثنين، لجنة للتحقيق في أسباب اندلاع حريق بمستشفى، ما أسفر عن وفاة 3 سيدات.



وكان الحريق اندلع، الأحد، في مستشفى الهندية العام التابع لدائرة صحة كربلاء، في ردهة الباطنية الخاصة بالنساء والأطفال الخدج.

وشاركت 20 فرقة إطفاء وإنقاذ لاحتواء الحريق وإنقاذ الكوادر الطبية والمرضى.

ولقيت ثلاث نساء مصرعهن، مساء الأحد، إثر حريق نشب في مستشفى الهندية العام بمحافظة كربلاء.

وذكر بيان صدر عن الدفاع المدني العراقي، أن ”الفرق المختصة تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل ردهة الباطنية الخاصة بالنساء والأطفال الخدج والمشيدة من ألواح (سندويج بنل) سريع الاشتعال في مستشفى قضاء الهندية العام في محافظة كربلاء“.

وأضافت، أنه ”تم العثور على ثلاث جثث نساء من ردهة الباطنية انتشلتها فرق إنقاذ الدفاع المدني، وسلمتها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية ”.