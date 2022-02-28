‎دولة الإمارات ترسل طائرة إمدادات غذائية إلى جامبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحمل 48 طناً من الإمدادات الغذائية الأساسية إلى جمهورية جامبيا، يوم الجمعة الماضي.



يأتي ذلك في إطار الدعم المستمر من دولة الإمارات والمساهمة في تخفيف حدة الأوضاع الإنسانية، ودعم المستوى المعيشي لشريحة كبيرة من السكان في العديد من المناطق.

وقال سلطان علي الحربي، سفير دولة الإمارات غير المقيم لدى جامبيا، إن إرسال هذه الإمدادات الغذائية إلى جمهورية جامبيا يأتي في إطار توجيهات قيادة دولة الإمارات بتقديم الدعم والاستجابة للجهود الإنسانية المبذولة للتخفيف من حدة معاناة الأهالي، خاصة من النساء والأطفال.

وأضاف أن جمهورية جامبيا من أوائل الدول المستفيدة من المعونات الطبية الإماراتية المقدمة للحد من انتشار فيروس "كوفيد - 19"، إذ استقبلت في مايو 2020 طائرة إمدادات ومستلزمات طبية استفاد منها نحو خمسة آلاف من العاملين في قطاع الرعاية الصحية.

وأوضح أن دولة الامارات أرسلت خلال شهر أبريل/نيسان من العام الماضي 67 طناً من المواد الغذائية لتعزيز الجهود الحكومية الجامبية في التخفيف من حدة التداعيات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 وامتد تأثيرها لكثير من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن المعونات الإماراتية لجامبيا خلال السنوات العشر الماضية ناهزت 100 مليون درهم، وتوزعت على العديد من المجالات، مثل: المشاريع التنموية، والاجتماعية، والتعليم، والصحة، والمياه.